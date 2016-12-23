Ливийские угонщики самолета сдались. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.
«Угонщики сдались, их обыскали и взяли под стражу», - написал он, сообщает 112 Украина.
По его словам, угонщики просят политического убежища в Мальте.
Ранее захватчики отпустили 109 пассажиров.
Напомним, в пятницу неизвестные захватили Airbus A320, который выполнял внутренний рейс из ливийского города Сабха в Триполи, и направили его на Мальту. По предварительным данным, на борту находились 111 пассажиров и семь членов экипажа.
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