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Вооруженные силы Украины установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Исходя из многочисленных обращений жителей поселка Новолуганское, внутренне перемещенных лиц, предприятий и частных предпринимателей, сегодня, 23 декабря, Вооруженные силы Украины установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское», – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что это позволит беспрепятственно обеспечивать почти четыре тысячи жителей поселка продуктами питания и необходимыми товарами повседневного обихода, восстановить медицинское обеспечение, упорядочить процедуру провоза предприятиями необходимых товаров и горюче-смазочных материалов. Кроме того, это ускорит процедуру пропуска граждан для посещения своих родственников.

Напомним, ранее комбат подразделения батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко сообщил, что населенный пункт Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги, перешел под контроль Вооруженных сил Украины.
ForUm

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