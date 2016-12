Авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, захвачен угонщиками.



Как сообщает издание Times of Malta, угнанный лайнер приземлился в аэропорту Мальты, передает УНИАН.

На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 118 человек.

Hijacked airliner lands in Malta - two threaten to blow up the plane - https://t.co/f56cZHT9UZ pic.twitter.com/RDaMcEyCdW