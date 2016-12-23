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Авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, захвачен угонщиками.

Как сообщает издание Times of Malta, угнанный лайнер приземлился в аэропорту Мальты, передает УНИАН.

На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 118 человек.

 


 

Какие требования выдвигают угонщики, пока неизвестно. Согласно сообщению, угонщиков двое, они угрожают взорвать самолет. 

По словам премьер-министра Мальты Джозефа Муската, который получил сообщения об угнанном самолете, информация проверяется правоохранительными органами.
 
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