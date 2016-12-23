Авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, захвачен угонщиками.
Как сообщает издание Times of Malta, угнанный лайнер приземлился в аэропорту Мальты, передает УНИАН.
На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 118 человек.
Hijacked airliner lands in Malta - two threaten to blow up the plane - https://t.co/f56cZHT9UZ pic.twitter.com/RDaMcEyCdW— Television Malta (@TelevisionMalta) 23 декабря 2016 г.
Какие требования выдвигают угонщики, пока неизвестно. Согласно сообщению, угонщиков двое, они угрожают взорвать самолет.
По словам премьер-министра Мальты Джозефа Муската, который получил сообщения об угнанном самолете, информация проверяется правоохранительными органами.
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