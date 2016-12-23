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Населенный пункт Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги, перешел под контроль Вооруженных сил Украины.

Об этом телеканалу 112 Украина сообщил комбат подразделения батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко.

По его словам, украинские военные взяли господствующие высоты и зашли в населенный пункт. Потерь среди бойцов нет, отмечает комбат.

Как ранее сообщал ForUm, 18 декабря, НВФ пытались выбить Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе наступательных действий противника погибли 5 украинских военных, 6 – ранены. Потери противника составили 20 убитых и 30 раненых.

Однако, по информации секретаря СНБО Александра Турчинова, украинские военные в результате контратаки продвинулись вперед и заняли новые позиции.

Утром 22 декабря враг дважды пытался штурмовать позиции сил АТО в районе Светлодарской дуги, но получил отпор.

Сегодня, 23 декабря, в этом районе НВФ трижды пытались атаковать позиции украинских военных.

По данным ВСУ, с 18 по 23 декабря в ходе боев в районе Светлодарской дуги погибли 9 и были ранены 35 украинских военных.
ForUm

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