также в разделеМир
В Ливии неизвестные угнали самолет с пассажирами 3
Путин: Досрочные выборы в России возможны 17
В теракте на ярмарке в Берлине подозревают тунисца 10
МККК: Эвакуация мирного населения из Алеппо завершена 13
В США объяснили слова Трампа о ядерном потенциале 85
«Боярышник» убил уже 74 россиянина 37
«Историческая часть России»: Минск возмущен заявлениями российского ученого 74
Трамп выступил за расширение ядерного арсенала США 82
Рождественскую ярмарку в Берлине открыли после теракта 17
Путин: Россия сильнее любого агрессора 88
В Москве на улице умер внук Сталина 502
В Турции освободили из-под ареста родственников убийцы посла РФ 74
Число жертв отравления «Боярышником» в России выросло до 71 73
В московском метро прогремел взрыв, есть пострадавшие 138
В Сахаре впервые за 37 лет выпал снег 463
Ответственность за убийство посла РФ взяли на себя сирийские повстанцы 69
По делу об убийстве посла РФ в Турции арестовано 13 человек 35
Число жертв взрыва на рынке пиротехники в Мексике возросло 50

Миланская полиция застрелила выходца из Туниса, подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине, заявил министр внутренних дел Италии Марко Миннити, сообщает ВВС.

По его словам, убитый мужчина, «без тени сомнения, является Анисом Амри, подозреваемым в террористическом нападении».

Как сообщают итальянские СМИ, в ночь на пятницу (около 3 часов утра по местному времени) полицейские остановили мужчину для проверки документов в пригороде Милана, однако он вытащил пистолет и открыл огонь. Сообщается, что мужчина кричал «Аллах акбар» и ранил одного из полицейских в плечо.

По данным источников в полиции, которые цитирует Рейтер, отпечатки пальцев убитого подтверждают, что он участвовал в нападении в Берлине.

Напомним, 19 декабря фура въехала в толпу посетителей Рождественской ярмарки в районе Курфюрстендам. Погибли 12 человек, ранены и доставлены в больницу – 48.

СМИ сообщили, что в грузовике, который въехал в толпу людей в Берлине, обнаружили отпечатки гражданина Туниса Аниса Амри.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги
Ботинки зимние