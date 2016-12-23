Миланская полиция застрелила выходца из Туниса, подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине, заявил министр внутренних дел Италии Марко Миннити, сообщает ВВС.

По его словам, убитый мужчина, «без тени сомнения, является Анисом Амри, подозреваемым в террористическом нападении».

Как сообщают итальянские СМИ, в ночь на пятницу (около 3 часов утра по местному времени) полицейские остановили мужчину для проверки документов в пригороде Милана, однако он вытащил пистолет и открыл огонь. Сообщается, что мужчина кричал «Аллах акбар» и ранил одного из полицейских в плечо.

По данным источников в полиции, которые цитирует Рейтер, отпечатки пальцев убитого подтверждают, что он участвовал в нападении в Берлине.

Напомним, 19 декабря фура въехала в толпу посетителей Рождественской ярмарки в районе Курфюрстендам. Погибли 12 человек, ранены и доставлены в больницу – 48.

СМИ сообщили, что в грузовике, который въехал в толпу людей в Берлине, обнаружили отпечатки гражданина Туниса Аниса Амри.