Украинский военный, который считался попавшим в плен в ходе боев на Светлодарской дуге 18 декабря, погиб. Об этом рассказал офицер ВСУ, комбат с позывным «Купол».

«На сегодняшний день ни одного пленного нашего на их стороне нет. Так же, как и их пленных нет у нас», - заверил комбат, сообщает УНИАН.

«Начиная с 18-го декабря по сегодняшний день, за все время проведения данной операции, вышло 9 «двухсотых» (убитых. – Ред.), 35 - «трехсотых» (раненых. - Ред.), контуженных - 17, травмированных - 11, общее количество - 72 человека», - рассказал «Купол».

Также он заявил, что пропавших без вести нет. «Тот, что был пропавший без вести, мы его вчера нашли, убедились, что это действительно наш солдат... Погибший», - отметил комбат.

Кроме того, «Купол» сообщил, что на видео, распространенном НВФ, действительно показаны тела украинских военных - лейтенанта Ярового и солдата Баюса.



Как сообщал ForUm, ранее пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко заявил, что в результате эскалации на Светлодарской дуге один украинский военный попал в плен, а восемь бойцов АТО погибли с 18 по 23 декабря.