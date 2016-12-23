Сегодня, 23 декабря, незаконные вооруженные формирования трижды пытались атаковать позиции украинских военных в районе Светлодарской дуги, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Трижды боевики пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным штаба, на донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии были обстреляны наши позиции в районе Красного пахаря. «Огонь 122-миллиметровой артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован в районе Луганского, что на Светлодарскрй дуге. Из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем были обстреляны Авдеевка и Верхнеторецкое. Из 152-миллиметровой артиллерии оккупанты один раз обстреляли Мироновку», – подчеркнули в пресс-центре.

«На мариупольском направлении из 120-ти и 82-миллиметровых минометов они вели огонь по Широкино, Лебединскому, Талаковке и Водяном. Новотроицкое обстреляли из гранатометов, а Широкино - из вооружения БМП. Вблизи Водяного боевики атаковали наши позиции, однако после открытия ответного огня отступили», – сообщили в штабе.

На луганском направлении под огонь 120-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали Троицкое и Новоалександровка.

Всего, по данным штаба, с полуночи зафиксировано 30 обстрелов, из них 2 - по населенным пунктам.

Как ранее сообщал ForUm, 18 декабря, НВФ пытались выбить Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе наступательных действий противника погибли 5 украинских военных, 6 – ранены. Потери противника составили 20 убитых и 30 раненых.

Однако, по информации секретаря СНБО Александра Турчинова, украинские военные в результате контратаки продвинулись вперед и заняли новые позиции.

Утром 22 декабря враг дважды пытался штурмовать позиции сил АТО в районе Светлодарской дуги, но получил отпор.

По данным спикера Минобороны по вопросам АТО Андрея Лысенко, в результате эскалации на Светлодарской дуге один украинский военный попал в плен, а восемь бойцов АТО погибли с 18 по 23 декабря.