Россия не готова к освобождению всех украинских заложников, удерживаемых незаконными вооруженными формированиями на Донбассе. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Она отметлила, что члены незаконных вооруженных формирований не подтверждают наличие у себя 110 пленных, которых требует освободить украинская сторона. «Они не подтверждают наличие у себя 110 заложников, которых требует освободить СБУ и Минская группа, а говорят, что в них содержится вдвое меньше. И требуют от украинской стороны немедленно передать ОРДЛО 700 человек и освободить менее 50», - написала она в Facebook.

По словам Геращенко, в списке тех, кого требуют освободить НВФ, есть убийцы и другие лица, совершившие тяжкие преступления.

«В списке тех, кого подтверждает ОРДЛО, нет многих из тех украинцев, судьбы которых нам известны – их просто прячут и не дают никакой информации об освобождении. Вот такая правда», - отметила представитель Украины.

Сегодня на скайп-конференции «украинская сторона ставила вопрос поиска компромисса для освобождения до рождественских праздников, напоминала об обещании ОРДО освободить подростков, поднимала вопрос немедленно передать украинской стороне нового заложника, который раненым попал в руки боевиков несколько дней назад, при боевом столкновении». «Ответа не было, вернее, по сути, весь мир услышал сегодня ответ от главы РФ: что режиссеры и журналисты – диверсанты и террористы, что украинская сторона не амнистирует всех, что должен быть принят закон об амнистии. Да, об амнистии кричали сегодня и ОРДЛО», - сообщила Геращенко.

«К сожалению, РФ не готова сейчас отдать заложников. Ждет новой администрации Трампа, ждет ослабления «нормандского формата», работает над дискредитацией минских групп, способствует другим дестабилизирующим движениям внутри самой Украини... К сожалению, новости на сегодня после скайп-конференции отсутствуют... потому что так решила Москва», – подчеркнула она.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что обмен пленными между Киевом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должен проводиться по формуле «всех на всех», без исключений, которые сейчас делает украинская сторона.