В Киеве рано утром снесли очередной рынок из МАФов, пишет Сегодня.

По словам очевидцев, бульдозеры разнесли рынок из ларьков на Харьковском массиве. В частности, были демонтированы МАФы на Ревуцкого, 40.

Напомним, ночью 15 декабря на столичной Оболони разбили тракторами рынок. На его месте планируют обустроить сквер. В тот же день МАФы снесли на улице Драйзера.

22 декабря возле станции метро «Политехнический институт» неизвестные разрушили несколько киосков. При этом пострадали двое полицейских и трое гражданских лиц.