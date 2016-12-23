В Киеве рано утром снесли очередной рынок из МАФов, пишет Сегодня.
По словам очевидцев, бульдозеры разнесли рынок из ларьков на Харьковском массиве. В частности, были демонтированы МАФы на Ревуцкого, 40.
Напомним, ночью 15 декабря на столичной Оболони разбили тракторами рынок. На его месте планируют обустроить сквер. В тот же день МАФы снесли на улице Драйзера.
22 декабря возле станции метро «Политехнический институт» неизвестные разрушили несколько киосков. При этом пострадали двое полицейских и трое гражданских лиц.
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