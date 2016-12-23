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Избранный президент США Дональд Трамп выступил за то, чтобы существенно расширить ядерный арсенал страны. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в своем «Твиттере».

«США должны существенно наращивать и развивать свою ядерную мощь до тех пор, пока мир не начнет трезво оценивать ядерное оружие», - написал избранный президент, не пояснив, что именно имеет в виду под «трезвой оценкой» ядерного оружия, сообщает ВВС.

Пользователи «Твиттера» скорее негативно отреагировали на это заявление, написав в комментариях, что расширение ядерного арсенала может быть опасным, а сама идея делать это ради борьбы за мир абсурдна.

Один из пользователей частично согласился с избранным президентом, написав, что миру действительно пора прийти в себя. Однако начать этот процесс пользователь предлагает с объявления импичмента Трампу.

При этом за модернизацию ядерного арсенала США еще в начале года выступал действующий президент США Барак Обама. Он предлагал потратить около триллиона долларов за 30 лет на полное обновление средств ядерного сдерживания.

Трамп еще во время своей предвыборной кампании говорил, что считает российский ядерный арсенал более совершенным, чем американский. Кроме того, он не исключал возможности реального применения ядерного оружия, чем напугал многих избирателей.
ForUm

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