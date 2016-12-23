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Полиция ФРГ подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«К сожалению, немецкая полиция официально подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря», - написал он Twitter.

 


 

Напомним, вечером 19 декабря в толпу людей на рождественской ярмарке возле Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине врезался грузовик. В результате нападения погибли 12 человек и еще 48 пострадали.

Грузовик принадлежит польской компании, его водитель, гражданин Польши, был найден мертвым на пассажирском сидении.  

23 декабря миланская полиция застрелила выходца из Туниса, подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине. 
ForUm

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