Полиция ФРГ подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«К сожалению, немецкая полиция официально подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря», - написал он Twitter.

1/2 На жаль, німецька поліція офіційно підтвердила загибель громадянина України внаслідок теракту в Берліні 19 грудня ц.р. #Breitscheidplatz — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 23 декабря 2016 г.





Напомним, вечером 19 декабря в толпу людей на рождественской ярмарке возле Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине врезался грузовик. В результате нападения погибли 12 человек и еще 48 пострадали.

Грузовик принадлежит польской компании, его водитель, гражданин Польши, был найден мертвым на пассажирском сидении.

23 декабря миланская полиция застрелила выходца из Туниса, подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине.