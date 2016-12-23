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Захватчики самолета ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который экстренно приземлился на Мальте, отпустили 109 пассажиров.

Об этом сообщил премьер Мальты Джозеф Мускат в Twitter.

Также были освобождены члены экипажа, сообщает УНИАН.

Позже он сообщил, что на борту находятся приблизительно двое захватчиков и несколько членов экипажа.

Неизвестные в пятницу захватили Airbus A320, который выполнял внутренний рейс из ливийского города Сабха в Триполи, и направили его на Мальту. По предварительным данным, на борту находились 111 пассажиров и семь членов экипажа.
ForUm

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