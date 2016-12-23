Обмен пленными между Киевом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должен проводиться по формуле «всех на всех», без исключений, которые сейчас делает украинская сторона, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы делаем все для того, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. Чем более полным будет этот обмен, тем лучше. В свое время президент (Украины Петр) Порошенко высказал идею обмена «всех на всех», и я лично с этим полностью согласен. Но позднее выяснилось, что за этой формулой «всех на всех» стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса», — сказал Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Москве, сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что эти детали заключаются в том, что «все лица, удерживаемые на Донбассе, украинскими властями признаются удерживаемыми незаконно». «Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины и которых украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема», — отметил российский президент.

Напомним, украинская сторона предлагает обменять 42 украинцев, удерживаемых незаконными вооруженными формированиями, на 228 граждан, которых хотят получить НВФ.