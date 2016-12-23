По предварительной информации, среди пассажиров захваченного ливийского самолета нет украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Twitter.
«По предварительной информации посольства Украины в Италии, украинцев нет среди пассажиров захваченного самолета из Ливии», – говорится в сообщении.
Неизвестные в пятницу захватили Airbus A320, который выполнял внутренний рейс из ливийского города Сабха в Триполи, и направили его на Мальту. По предварительным данным, на борту находились 111 пассажиров и семь членов экипажа.
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