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По предварительной информации, среди пассажиров захваченного ливийского самолета нет украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

«По предварительной информации посольства Украины в Италии, украинцев нет среди  пассажиров захваченного самолета из Ливии», – говорится в сообщении.

Неизвестные в пятницу захватили Airbus A320, который выполнял внутренний рейс из ливийского города Сабха в Триполи, и направили его на Мальту. По предварительным данным, на борту находились 111 пассажиров и семь членов экипажа.
ForUm

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