До Європи суне аномальне тепло: місцями буде майже +40

Кінець вересня та початок жовтня принесуть до Європи аномальне тепло: у частині країн температура може бути на 10–14 градусів вищою за кліматичну норму. Подекуди стовпчики термометрів наблизяться до позначки +40 градусів.

Наприкінці вересня над значною частиною Європи встановиться незвично тепла погода. Причиною стане надходження гарячого повітря з Північної Африки та Середземномор'я.

У деяких регіонах температура може піднятися до +40 градусів. Метеорологи пов'язують таку ситуацію з формуванням так званого теплового купола — стійкої області високого тиску, яка утримує гаряче повітря над певною територією, повідомляє Blikk.

Найвищі температури очікуються на Піренейському півострові. У центральній та південній Іспанії, а також у Португалії повітря може прогрітися до +35...+38 градусів, а в окремих районах — майже до +40.

У південній та центральній Франції прогнозують близько +35 градусів, а на півночі Європи та в країнах Бенілюксу — до +30.

Тепла погода поступово поширюватиметься на Центральну Європу. У Німеччині очікується до +27...+29 градусів, а в північній Італії, Тоскані, центральній та північній частинах Балкан і Греції — близько +28...+30 градусів.

За прогнозами, незвично тепла погода може затриматися до перших днів жовтня, а тепле повітря продовжить просуватися на північ і схід.

Водночас західні райони Європи залишаться під впливом прохолоднішої та значно вологішої погоди. У західній Ірландії, Шотландії та південно-західній Норвегії місцями до початку жовтня може випасти понад 150 мм опадів.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.