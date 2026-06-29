Кліматологиня пояснила, чому хвилі аномальної спеки в Європі лише посилюватимуться

Європу накрила хвиля аномальної спеки: у Франції та Іспанії температура повітря місцями перевищила 40 градусів тепла. Спекотна погода встановилася й в Україні, де в окремих західних областях 28 червня офіційно зафіксували понад 35 градусів. Вчені попереджають, що подібні температурні рекорди ставатимуть дедалі частішими.

Про це в етері Громадського радіо розповіла завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, кліматологиня Світлана Краковська.

За її словами, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.

«Кліматична система дуже інерційна. І якщо вона вже зрушилась у бік потепління, то її дуже важко зупинити. І, на жаль, вона зараз рухається у пришвидшеному темпі. Тому казати, що це щось виняткове й більше такого не буде, на жаль, неможливо», — наголосила вона.

Краковська пояснила, що глобальне потепління охоплює всю планету, однак різні регіони нагріваються неоднаковими темпами. Це залежить від особливостей поверхні, зокрема від того, чи йдеться про суходіл, океани або полярні райони.

Європа, за словами кліматологині, нагрівається у 2,5–3 рази швидше за середні глобальні показники. Однією з причин є те, що континент переважно складається із суходолу, який здатний накопичувати більше сонячної енергії та нагрівається швидше за океани.

Водночас свою роль відіграли й екологічні заходи щодо скорочення викидів шкідливих речовин.

«Антропогенний вплив має не лише нагрівальний ефект, але й охолоджувальний. Адже аерозолі, які потрапляють у повітря, можуть формувати тумани й затримувати сонячне випромінювання. І якщо ми приберемо цей маскувальний, охолоджувальний ефект, то нагрівання стало ще на пів градуса вищим», — зазначила вона.

На думку Краковської, для стримування подальшого потепління потрібні як державні рішення, так і зміни у поведінці людей. Зокрема, йдеться про скорочення надмірного споживання енергії та поступову відмову від використання викопного палива.