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Столиця

Рашисти атакували балістикою три ТЕЦ Києва

Рашисти атакували балістикою три ТЕЦ Києва

Ціллю російської балістики були обʼєкти енергосистеми в Києві, Харкові та області.

У столиці вночі було атаковано всі три міські ТЕЦ.

Ворог бив по критично важливих обʼєктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці й центральних регіонів.

У пʼяти областях були атаковані залізничні обʼєкти. Завдяки завчасній евакуації ніхто не постраждав. Тривають відновлювальні роботи. 

"Енергетики й рятувальники від самого ранку працюють на місцях нічної атаки. Триває гасіння пожеж і розбір завалів. Фахівці вже почали першочергові відновлювальні роботи на атакованих обʼєктах", - написав прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиївТЕЦвійнаенергетикаокупанти
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