Шахраї придумали нову пастку для власників карток

В Україні набирає поширення складна схема платіжного шахрайства, пов'язана з технологією NFC Relay. Зловмисники можуть переконати людину виконати на перший погляд звичайну дію з банківською карткою, після чого спробувати дистанційно використати її платіжні дані.

У ПриватБанку попереджають клієнтів про новий спосіб шахрайства та закликають не встановлювати на смартфон програми з невідомих джерел і не виконувати інструкції людей, які телефонують нібито від імені банку.

Як працює схема

Зазвичай атака починається зі звичайного соціального інженерного прийому — шахрай намагається переконати потенційну жертву, що з її рахунком виникла проблема. Зловмисник може представитися співробітником банку та повідомити, наприклад, про необхідність:

оновити банківський застосунок;

пройти додаткову перевірку безпеки;

підтвердити особу;

захистити рахунок від нібито підозрілої операції.

Після цього людину можуть переконувати встановити на смартфон спеціальну програму. Посилання на неї можуть надсилати через месенджери, SMS або інші канали, а іноді пропонувати завантажити файл із сайту, який не має стосунку до банку. Саме на цьому етапі шахрайська схема може перейти до використання NFC Relay.

NFC — це технологія бездротового зв'язку на дуже короткій відстані, яку, зокрема, використовують для безконтактних платежів. У разі Relay-атаки зловмисники намагаються передати платіжні дані між пристроями таким чином, щоб система сприймала операцію як звичайну безконтактну взаємодію.

Для цього жертву можуть попросити прикласти фізичну банківську картку до смартфона. Одночасно шахрайське програмне забезпечення може передавати отримані дані іншому пристрою. Додатково людину можуть попросити ввести ПІН-код або виконати інші дії, які нібито необхідні для «перевірки» чи «захисту» картки.

У результаті зловмисники отримують можливість використати платіжні дані для проведення незаконних операцій. Залежно від конкретної схеми та отриманих даних, шахраї можуть намагатися:

здійснити оплату товарів або послуг;

провести інші несанкціоновані платіжні операції;

отримати доступ до коштів через подальші шахрайські дії.

Тому сама вимога прикласти банківську картку до смартфона для «перевірки», «активації» або «сканування» має насторожити.

У ПриватБанку наголошують: справжні співробітники банку не просять клієнта прикладати фізичну картку до смартфона для дистанційного «сканування» або перевірки її захисту. Також не варто виконувати прохання встановити на телефон програму, яку надсилає незнайома людина через месенджер або SMS.

Особливо небезпечними є ситуації, коли співрозмовник одночасно:

телефонує нібито від імені банку;

повідомляє про термінову проблему з рахунком;

надсилає посилання або файл для встановлення програми;

просить виконати дії з банківською карткою;

вимагає повідомити ПІН, пароль, код із SMS чи інші конфіденційні дані.

Поєднання таких вимог є серйозною ознакою шахрайства.

Як захистити свої гроші

Щоб зменшити ризик втрати коштів, банківські застосунки потрібно завантажувати лише з офіційних магазинів App Store або Google Play.

Не слід встановлювати програми за посиланнями, які надходять від невідомих людей, навіть якщо співрозмовник переконує, що працює в банку.

Також не можна повідомляти стороннім:

ПІН-код банківської картки;

паролі від банківського застосунку;

коди підтвердження з SMS або push-повідомлень;

CVV/CVC-код;

інші дані, які дають змогу підтвердити платіж або отримати доступ до рахунку.

Якщо людина телефонує та наполягає на негайних діях, найкраще припинити розмову й самостійно зателефонувати до банку за номером, зазначеним на офіційному сайті або на зворотному боці картки.

За даними Національного банку, у 2025 році кількість незаконних операцій із платіжними картками скоротилася на 5% — до 256 тисяч. Водночас загальна сума збитків зросла на 24% і досягла 1,4 млрд грн. Це означає, що шахрайські схеми стають не лише технологічнішими, а й потенційно дорожчими для їхніх жертв.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві ліквідували масштабну шахрайську схему, яка полягала у викраденні коштів із криптовалютних гаманців громадян країн Євросоюзу.