Криптобіржа Binance припиняє внесення на виведення коштів у гривнях

Криптовалютна біржа Binance заявила у середу, 23 вересня, що припинить внесення на виведення коштів у гривнях через сервіс Fiat Trade UAH, а також вилучить спотову торгову пару USDT/UAH. Про це йдеться на сайті Binance.

Зазначається, що поповнення та зняття коштів у гривнях через Fiat Trade UAH не підтримуватиметься після 10:00 за Києвом у понеділок, 28 вересня. У цей самий час буде вилучено торгову пару USDT/UAH.

У Binance зазначили, що усі відкриті ордери на спотовій торговій парі USDT/UAH будуть автоматично скасовані після припинення торгів. Користувачам рекомендують вирішити, як використати свої залишки в гривні та відкриті ордери до зазначених у повідомленні термінів.

Також повідомляється, що усі залишки в гривні, які відповідають вимогам, будуть автоматично конвертовані в USDT до 19:00 за Києвом у середу, 30 вересня, за фіксованим курсом 1 USDT – 46,5 UAH. Для цього не потрібно вживати ніяких додаткових дій.