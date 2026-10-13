Спецпосланці Трампа у Маямі поставили жорстку умову Україні

Делегація США під час зустрічі в Маямі заявила українській стороні, що Вашингтон робить достатньо для підтримки України і не зобов’язаний іти на додаткові поступки. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на спеціальних посланців Дональда Трампа.

Під час перемовин спецпосланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер оголосили про рішення Сполучених Штатів тимчасово зняти санкції з російського дизельного пального. Одночасно вони передали вимогу Вашингтона щодо негайного припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах.

У відповідь на запитання одного з українських представників про те, що саме Київ отримає навзамін за зупинку атак, американська сторона зазначила: США вже надають масштабну допомогу Україні, а тому не повинні «торгуватися» чи пропонувати додаткові умови за припинення ударів по енергетичній інфраструктурі РФ.