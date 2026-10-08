Зеленський у Прилуках анонсував поїздку переговорної команди до США

Українська переговорна команда цього тижня відвідає США. Про це заявив президент України Володимир Зеленський журналістам у Прилуках 8 жовтня.

За його словами, під час переговорів українська сторона хоче зосередитися на дипломатичному треку та посиленні тиску на Росію.

«Безумовно, хотіли би звернути увагу на перемовний трек, тому що, на наш погляд, США повинні підняти градус санкційними кроками й іншими, і фінансовою допомогою, і окремою допомогою протиповітряної оборони для України, і такими кроками показувати Путіну і змушувати його сісти за стіл перемовин», — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна готова до різних форматів припинення вогню. Йдеться про повне й безумовне припинення вогню, перемир’я в Чорному морі за посередництва Туреччини та Єгипту, продовольче перемир’я за посередництва Індії та енергетичне перемир’я за посередництва США.

Водночас Росія не заявляє про готовність до припинення вогню. На тлі спроб США відновити мирні переговори Росії та України Інститут вивчення війни констатував, що Кремль не демонструє готовності до суттєвих компромісів щодо завершення війни.

1 жовтня Володимир Путін, виступаючи на дискусійному клубі «Валдай» у Підмосков’ї, відкинув пропозицію про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та цивільних суднах. Він назвав таку ініціативу «безглуздою» та заявив, що умови потенційного енергетичного перемир’я, яке обговорювали за посередництва США, не відповідають інтересам Москви.

Зеленський зробив заяву про майбутній візит української переговорної команди до США після поїздки до Прилук, де 8 жовтня разом із міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом вшанував пам’ять загиблих унаслідок російського ракетного удару.

7 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. Одне з влучань припало на житлову багатоповерхівку.

За останніми офіційними даними, внаслідок атаки загинули 22 людини, серед них п’ятеро дітей. Ще 54 людини постраждали, зокрема семеро дітей.