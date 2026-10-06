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Економіка

Тривожний сигнал для гривні: долар перевищив нову межу

Тривожний сигнал для гривні: долар перевищив нову межу

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до іноземних валют на вівторок, 6 жовтня. Курс долара зріс, тоді як євро трохи подешевшав, повідомляє НБУ.

На 6 жовтня офіційний курс долара встановлено на рівні 45,05 грн, що на 7 копійок більше, ніж днем раніше. 5 жовтня американська валюта коштувала 44,98 грн.

Водночас курс євро знизився на 5 копійок — із 50,53 грн 5 жовтня до 50,48 грн 6 жовтня.

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тараса Лєсового, одним із факторів підтримки гривні є підвищення облікової ставки НБУ до 16%.

Вища облікова ставка сприяє зростанню дохідності гривневих заощаджень і здорожчанню кредитних ресурсів, що може стримувати внутрішній попит та інфляційний тиск.

Додатковою альтернативою купівлі іноземної валюти залишаються гривневі фінансові інструменти. Зокрема, ставки за строковими депозитами сягають 17–17,5%, а дохідність гривневих ОВДП становить близько 16,5%.

Як повідомляло раніше ForUa, українські банки ввели жорсткіші правила на зняття грошей.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

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