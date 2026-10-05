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Суспiльство

Погода 5 жовтня: по літньому тепло, ала подекуди з дощами

Погода 5 жовтня: по літньому тепло, ала подекуди з дощами

Сьогодні, в Україні очікується переважно суха погода. Невеликі дощі можливі лише в північних областях.

За прогнозом Українського гідрометцентру, буде мінлива хмарність. На решті території опадів не очікується. Вітер західний, 5–10 м/с. Вдень температура повітря становитиме 16–21° тепла.

У Києві 5 жовтня буде без опадів, хоча в області місцями можливий невеликий дощ. У столиці вдень очікується 16–18° тепла, на Київщині — 16–21°.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

дощіпогода в Києвіпогода 5 жовтня
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