Погода 9 листопада: переважно без опадів, до +8 градусів

Сьогодні в Україні очікується переважно суха погода. Опадів синоптики не прогнозують, небо буде хмарним із проясненнями. Вдень температура повітря в більшості регіонів становитиме +3…+8 градусів, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі. Вітер буде змінних напрямків, помірний, зі швидкістю 3–8 м/с.

На Київщині також переважатиме хмарна погода з проясненнями, без опадів. Удень стовпчики термометрів покажуть +3…+8 градусів.

У Києві температура повітря вдень становитиме +5…+7 градусів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Таким чином, початок тижня в Україні буде переважно сухим і прохолодним. Водночас у нічні години в окремих регіонах можливі невеликі морози.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.