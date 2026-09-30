В жовтні на українців чекає тепло, дощі та перші заморозки

Жовтень в Україні розпочнеться із сонячної, сухої та теплої погоди, однак у другій декаді місяця очікується різка зміна погодних умов. Після 20 жовтня до більшості регіонів можуть прийти перші заморозки.

За попередніми прогностичними розрахунками, перші дні жовтня в Україні будуть малохмарними та без опадів. Вдень повітря ще добре прогріватиметься, хоча ночі вже стануть помітно прохолоднішими.

Таку погоду зумовить антициклон, центр якого розташовуватиметься над країнами Балтії та Білоруссю. Його вплив сприятиме підвищенню атмосферного тиску та перешкоджатиме формуванню значної хмарності, тому ймовірність опадів буде низькою.

За прогнозом метеорологів, загалом жовтень цього року може виявитися теплішим за середні багаторічні показники. Середньомісячна температура очікується на 0,5–2 °C вище за норму, а кількість опадів становитиме близько 80–120% від кліматичних значень.

Після 10 жовтня погода зміниться. Очікується надходження північно-західних повітряних мас та проходження атмосферних фронтів, які принесуть дощі на значну частину території України.

Температура в цей період знизиться. Вона перебуватиме в межах кліматичної норми або буде на 1–3 °C нижчою за неї. Для жовтня середньомісячна температура в Україні зазвичай становить від +6 до +13 °C, а в Карпатах — близько +4…+5 °C.

Ще одна зміна погоди очікується після 20 жовтня. Дощі поступово стануть локальними та припинятимуться. Вдень ще можливе осіннє тепло, однак уночі в більшості регіонів прогнозуються перші невеликі заморозки. Найімовірніше, вони не охоплять південні області.

У Києві жовтень також почнеться сонячною та досить теплою погодою. Після 4 жовтня можливі короткочасні дощі, після чого очікується більш помірна погода з прохолодними ночами.

Таким чином, початок жовтня ще подарує українцям період осіннього тепла, однак у другій половині місяця погода стане значно прохолоднішою.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.