Готові на компроміс заради миру: як змінилися настрої українців

Майже третина українців допускає можливість територіальних компромісів або втрат, якщо це призведе до завершення війни. Водночас близько 41% опитаних скоріше або категорично не підтримують такий варіант. Про це свідчать результати опитування Фонду дослідження майбутнього (FRF).

Респондентів запитали, чи допускають вони територіальні компроміси або втрати заради припинення війни. 29,4% відповіли, що допускають їх за умови завершення війни, ще 22,3% обрали варіант «скоріше так».

Водночас 20,9% опитаних відповіли «скоріше ні», а 20,4% категорично виступили проти територіальних поступок. Ще 7% не змогли визначитися з відповіддю.

Окремо учасників опитування запитали про ставлення до мирних переговорів. Їх «скоріше підтримують» 72,2% респондентів, тоді як 20,8% заявили, що «скоріше виступають проти». Решта не визначилися.

Щодо тривалості війни, 31% опитаних вважають, що вона може «затягнутися на багато років». Ще 30,7% очікують, що бойові дії триватимуть від одного до двох років.

17,1% респондентів припускають, що війна завершиться через шість місяців — рік. Лише 6,1% очікують її завершення найближчими місяцями.

Опитування проводилося 19–22 вересня методом телефонних інтерв’ю з використанням випадкової вибірки мобільних номерів. У ньому взяли участь 1203 людини віком від 18 років із Києва та 23 областей України.

Як повідомляло раніше ForUa, Залужний, Федоров і Буданов мають найвищу довіру українців.