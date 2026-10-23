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Війна

Україна просить Фінляндію знайти гроші на будівництво укриттів

Україна просить Фінляндію знайти гроші на будівництво укриттів

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо домовилися залучити додаткове фінансування на будівництво укриттів в Україні у межах угоди між державами.

У рамках програми "Коаліції укриттів" деякі об’єкти уже майже завершені, інші ще в процесі. Робиться акцент на забезпеченні мобільних укриттів, повідомляє "Європейська правда".

"Фінляндія є лідером Коаліції з укриттів, і ми маємо угоду про роботу в межах цієї Коаліції для забезпечення додаткового фінансування на будівництво укриттів в Україні. Будівництво вже розпочалося в різних регіонах нашої країни – різноманітні проєкти. Деякі з них будуть завершені найближчим часом, тоді як інші є складнішими – зокрема укриття в лікарнях – і все ще перебувають у процесі будівництва", – сказав Зеленський.

Фінляндія спробує організувати міжнародну зустріч з іншими країнами-учасницями "Коаліції укриттів", у якій наразі є 16 членів.

"Нам потрібні зустрічі та формати, щоб забезпечити більше фінансування для цих безперечно важливих проєктів. З усіх країн Європи Фінляндія має найбільший досвід і найвищу якість будівництва укриттів", – заявив він.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїнавійнаФінляндіяукриттяЗеленський
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