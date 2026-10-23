В Україні 23 жовтня дощитиме, вдень до +20°

В Україні в п'ятницю, 23 жовтня, буде хмарно з проясненнями, очікуються дощі, вночі 8-13°, вдень 12-17°, на півдні країни до 20°. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"23 жовтня на погодні процеси в Україні впливатиме атмосферний фронт, який надійшов із Західної Європи. Незважаючи на те, що загалом утримуватиметься поле високого тиску (хоча його значення зазнаватимуть деяких коливань в зоні фронту), фронт зумовить вночі Правобережжі, вдень – у більшості областей, крім заходу і сходу, дощі. Вітер віятиме з південного сходу, лише на заході за фронтом перейде на західний. Переважатиме тепла як для цієї пори погода", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, уночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім заходу та сходу, прогнозуються дощі.

Вітер південно-східний, на заході країни - західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, в західних та східних областях 4-9° тепла; вдень 12-17°, на півдні країни до 20°.

У Києві та області 23 жовтня пройдуть дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 11-13° тепла, вдень 14-16°; на Київщині вночі 8-13° тепла, вдень 12-17°.