Правоохоронці Німеччини затримали українця за підозрою у шпигунстві на користь РФ

У федеральній землі Бранденбург правоохоронці Німеччини затримали громадянина України, якого підозрюють у збиранні для російської розвідки інформації про виробництво військової техніки, боєприпасів та об'єкти НАТО. Про це повідомляється на сайті Федеральної прокуратури Німеччини.

"Сьогодні (22 жовтня 2026 року) Федеральна прокуратура на підставі ордера на арешт, виданого слідчим суддею Федерального верховного суду 15 жовтня 2026 року, доручила співробітникам Федерального відомства кримінальної поліції затримати громадянина України Вадима Й. в районі Одер-Шпрее (Бранденбург)", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, чоловіка підозрюють у розвідувальній діяльності на користь іноземної держави відповідно до параграфа 99 Кримінального кодексу ФРН.

"Вадим Й. щонайпізніше з липня 2025 року через посередника підтримував контакт із російською розвідувальною службою. На тлі війни між Російською Федерацією та Україною він збирав із території Німеччини для цієї розвідувальної служби інформацію військового значення", - зазначили у Федеральній прокуратурі.

За даними слідства, йшлося, зокрема, про відомості щодо виробництва бронетехніки, боєприпасів і вибухових речовин, а також про особовий склад та військові об'єкти в місцях, пов'язаних із забезпеченням східного флангу НАТО.

"Частина інформації була загальнодоступною, інші відомості підозрюваний цілеспрямовано отримував від осіб із європейської оборонної промисловості", - йдеться у повідомленні.

У п'ятницю, 23 жовтня, затриманого мають доставити до слідчого судді Федерального верховного суду, який вирішить питання про тримання підозрюваного під вартою на час слідства.