Німеччина попередила про загрозу голоду через атаки на морські торговельні шляхи

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив, що перебої в судноплавстві в Ормузькій протоці, Червоному та Чорному морях можуть загострити продовольчу кризу й спричинити голод у країнах Глобального Півдня.

Про це він заявив перед зустріччю з колегами в Стамбулі, повідомляє DW.

За словами Вадефуля, атаки на торговельні маршрути та затримки з постачанням добрив загрожують продовольчій безпеці. Наслідки перебоїв відчувають споживачі в різних країнах через зміну цін на пальне й товари в супермаркетах. Однак для держав, залежних від імпорту продовольства та добрив, ситуація може бути значно небезпечнішою.

Якщо добрива не надходять вчасно, це ускладнює вирощування сільськогосподарських культур і може призвести до скорочення виробництва продовольства.

Вадефуль наголосив, що проблема охоплює кілька важливих морських напрямків. Серед них — Ормузька протока, судноплавство в якій фактично заблокував Іран, район Баб-ель-Мандебської протоки, де зберігається загроза з боку єменських хуситів, а також Чорне море, де Росія атакує судна.

Найбільше від таких перебоїв потерпають найбідніші люди у світі, чиє харчування значною мірою залежить від пшениці. Наслідки можуть відчути й партнери Німеччини, зокрема Туреччина, яку Вадефуль назвав найбільшою у світі країною-переробником пшениці.

«Необґрунтовані атаки на вільне судноплавство та сусідні країни мають припинитися. Для людей у всьому регіоні, які страждають від голоду, які більше не почуваються в безпеці у власних домівках, продовження нестабільності є неприйнятним», — заявив німецький міністр.

У Стамбулі Вадефуль має зустрітися з міністрами закордонних справ Туреччини, Саудівської Аравії, Пакистану, Єгипту, Франції та Великої Британії.

Перебої в морській торгівлі вже впливають на постачання українського зерна. Упродовж літа й осені 2026 року російські атаки на судна та портову інфраструктуру ускладнювали експорт аграрної продукції з України.

У липні після російських ударів по порту Чорноморська агрохолдинг «Кернел» призупинив роботу своїх терміналів. Російські війська також атакували цивільні судна, зокрема ті, що перевозили добрива. На початку серпня під удар потрапив суховантаж з українською пшеницею, внаслідок чого загинув український моряк.

Через проблеми з морськими перевезеннями Україна шукала альтернативні маршрути експорту, зокрема через Молдову та дунайські порти. Однак вони не могли повністю замінити чорноморський напрямок. Наприкінці серпня десятки суден очікували на проходження до українських портів через Дунай.

Туреччина активізувала переговори з Україною та Росією щодо безпеки судноплавства. На початку жовтня російські безпілотники атакували судно з кукурудзою, а наступного дня — судно з ріпаковою олією. Після цих ударів Анкара продовжила дипломатичні зусилля для убезпечення морських перевезень у Чорному морі.