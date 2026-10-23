На Волині затримали зрадницю

Контррозвідка СБУ затримала на Волині мешканку Донецька, яка в лютому 2022 року вступила до збройних угруповань рф і воювала проти України.

Зловмисницю викрили на міжнародному автомобільному пропуску «Доманове», коли вона з території білорусі намагалася потрапити до нашої держави, щоб поновити український закордонний паспорт, повідомляє СБУ.

Після відновлення документа фігурантка сподівалася безперешкодно виїхати до однієї з країн Євросоюзу для постійного проживання.



До початку повномасштабної війни жінка працювала медсестрою в Донецькій обласній клінічно-психіатричній лікарні.



Наприкінці лютого 2022 року вона добровільно приєдналась до 91-го окремого стрілецького полку 1-го армійського корпусу Південного військового округу країни-агресора.



У лавах російської армії фігурантка отримала звання «сержант» та перебувала на службі у рашистів до серпня 2024 року.



Згодом після звільнення зі складу збройних угруповань рф зловмисниця вирішила виїхати з тимчасово окупованої території Донеччини до ЄС.



Щоб потрапити до Євросоюзу, жінці потрібно було поновити український закордонний паспорт, через що вона прибула до нашої держави.



Співробітники СБУ задокументували, як зловмисниця перетнула держкордон і затримали її в одному з готелів Ковеля, де вона тимчасово зупинилася.



Під час обшуку у неї виявили російський паспорт, військові квитки армії рф, а також посвідчення ветерана країни-агресора та рублі.



Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.