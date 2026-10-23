США хочуть відновити «Північний потік»

США пропонують відновити постачання російського газу до Європи та роботу "Північного потоку" як економічний стимул для Москви в межах можливого мирного врегулювання війни проти України.

The Economist називає газову пропозицію найновішою поступкою, яку Вашингтон пропонує Путіну. Українські посадовці ще не знають усіх подробиць останніх американських пропозицій.

Росія мала б отримати комерційні угоди з американськими компаніями, послаблення санкцій та нормалізацію політичних відносин. Україні пропонують інвестиційний пакет і членство в ЄС в обмін на відмову від вступу до НАТО. На Донбасі передбачають створення демілітаризованої зони.

США не можуть самостійно розпоряджатися поверненням газу на європейський ринок. Така пропозиція суперечить законодавству ЄС.

Українські переговорники побоюються, що представники США укладатимуть прибуткові економічні угоди з Росією ще до завершення війни.

Росія, найімовірніше, затягуватиме переговори, водночас отримуючи негайні поступки щодо санкцій.

Активізація переговорних зусиль відбувається після візиту спецпосланця США Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга 21 жовтня.

Фото: Главред.