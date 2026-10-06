У українців розчарування владою різко зросло - опитування

Станом на вересень 2026 року лише 40% українців вважають, що справи в країні розвиваються у правильному напрямку. Це найнижчий показник із 2022 року. Водночас 45% опитаних переконані, що Україна рухається у неправильному напрямку, ще 15% не змогли визначитися з відповіддю. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Частка тих, хто вважає напрямок розвитку країни неправильним, зростає четвертий рік поспіль. У травні 2022 року так думали 16% респондентів, у жовтні 2023-го — 30%, у грудні 2023-го — 32%. У лютому 2024 року показник зріс до 46%.

Соціологи також запитали українців, які емоції вони відчувають щодо чинної влади. Респондентам запропонували 12 варіантів, із яких можна було обрати до трьох. Найпоширенішою емоцією стало розчарування — його назвали 44% опитаних. У грудні 2025 року цей показник становив 36%.

На другому місці — сором, який відчувають щодо влади 33% респондентів. Наприкінці 2025 року так відповідали 20%.

Ще 23% українців назвали серед своїх емоцій надію, 20% — злість, 16% — співчуття, 14% — ненависть. Байдужість відчувають 12% опитаних, страх — 9%, вдячність — 8%, гордість — 7%. Сміх і симпатію до чинної влади назвали по 4% респондентів. Ще 5% обрали варіант «інше», а 2% не змогли відповісти.

Також опитування КМІС свідчить, що понад половина українців вважають, що Володимир Зеленський має обмежитись одним терміном президентства і не балотуватися на другий на наступних виборах

"Якщо серед тих, хто повністю довіряє президенту, 85% підтримують його участь у виборах, то далі цей показник знижується до 53% серед тих, хто скоріше довіряє, і до, відповідно, 20% і 7% серед тих, хто скоріше чи зовсім не довіряє", – зазначають соціологи.

За умов війни, крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Опитування КМІС проводилося з 12 до 21 вересня методом телефонних інтерв’ю. У ньому взяли участь 1002 громадянина віком від 18 років, які на момент дослідження проживали на підконтрольній Україні території.

Як повідомляло раніше ForUa, майже третина українців допускає можливість територіальних компромісів або втрат, якщо це призведе до завершення війни.