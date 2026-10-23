Україна переходить на зимовий час 25 жовтня. Як підготувати організм

У ніч проти неділі, 25 жовтня, Україна перейде на зимовий час. О 4:00 годинники потрібно буде перевести на одну годину назад, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

У КМДА попереджають, що зміна часу може вплинути на самопочуття, особливо людей із хронічними захворюваннями, порушеннями сну та проблемами із серцево-судинною системою. Також до зміни режиму чутливі люди старшого віку та діти.

Столичні медики радять заздалегідь підготувати організм до нового графіка. За кілька днів до переведення годинників варто поступово зміщувати час відходу до сну та пробудження на 15–20 хвилин пізніше.

Також рекомендують щодня проводити щонайменше 20–30 хвилин на денному світлі, наприклад гуляти в парках і скверах. Денне світло допомагає регулювати вироблення мелатоніну та зменшувати сонливість, а ходьба сприяє зниженню стресу.

Важливо дотримуватися режиму харчування: снідати невдовзі після пробудження, а обідати й вечеряти приблизно в один і той самий час. Це допоможе організму швидше пристосуватися до нового розпорядку дня.

Медики також радять обмежити використання смартфонів та інших гаджетів щонайменше за годину до сну, зокрема не гортати стрічки новин. Це сприятиме поліпшенню якості сну та підтриманню психоемоційного стану.

У перші дні після переходу на зимовий час варто зменшити фізичні й емоційні навантаження, уникати виснажливих тренувань і, за можливості, не планувати складних завдань. Організму потрібен час, щоб адаптуватися до нового режиму.