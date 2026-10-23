Фінляндія подарує 10 тепловозів Україні

Фінляндія стала першою країною, яка безоплатно передає Укрзалізниці локомотиви.

Підписано угоду про передачу 10 тепловозів Dv12 та комплектуючих до них, повідомляє "Укрзалізниця".

Під час саміту "Карпатська вісімка" було започатковано формування міжнародної коаліції для посилення української залізниці локомотивами. Тоді було досягнуто домовленостей із низкою партнерів щодо передачі Укрзалізниці вживаних локомотивів.

Наразі "Укрзалізниця" гостро потребує додаткових локомотивів, адже росія системно та цілеспрямовано атакує їх. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено та знищено майже 600 локомотивів Укрзалізниці, з них понад 300 тепловозів.

Їх відновлення потребує значних коштів і часу, а в деяких випадках є неможливим. Тому важливо оперативно поповнювати локомотивний парк.

Тепловози мають особливе значення для забезпечення стабільності перевезень в умовах посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру та перебоїв з електропостачанням.

Фото: Oskari89.