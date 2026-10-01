«Поливаємо пустелю»: у ЄС скептично оцінили фінансові запити України

Україні для покриття фінансових потреб у 2027 році необхідно знайти близько 69 млрд євро додаткового фінансування, попри вже погоджену міжнародну допомогу. У Європейському Союзі очікують від Києва виконання узгоджених реформ перед подальшими виплатами, повідомляє Le Monde.

На цьому тижні у Брюсселі відбулася зустріч основних донорів України — представників ЄС, країн G7, Норвегії та Південної Кореї. У ній також взяли участь представники Міжнародного валютного фонду. Сторони обговорили фінансові потреби України на тлі війни та зростання бюджетного дефіциту.

За оцінкою українського Мінфіну, у 2027 році країні необхідно додатково близько 69 млрд євро: 40 млрд євро — на військові видатки та 29 млрд євро — на забезпечення роботи держави. У ці розрахунки вже включені двостороння допомога партнерів та передбачений ЄС кредит на 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

"Від лютого 2022 року ЄС і його держави-члени надали Україні та українцям майже 225 мільярдів євро допомоги", — нагадала донорам єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Водночас у ЄС наголошують на необхідності продовження реформ. Європейська комісія заявила, що подальші виплати за фінансовими програмами пов'язані з виконанням Україною погодженого порядку реформ. "Складається враження, що ми поливаємо пустелю", — з розчаруванням сказав один із європейських дипломатів.

Єврокомісія також повідомила, що станом на середину вересня Україна отримала близько 15 млрд євро в межах кредиту ЄС на 90 млрд євро. Загалом у 2026 році Брюссель планує спрямувати за цією програмою близько 45 млрд євро.

За даними Le Monde, питання додаткового фінансування України можуть обговорити на засіданні Ради міністрів фінансів ЄС 9 жовтня або на засіданні Європейської ради в середині жовтня. "Ми чекаємо на деталізацію потреб і подивимося, як можемо на них відповісти. Обговорення очікується на раді міністрів фінансів 9 жовтня або навіть на Європейській раді в середині жовтня", — розповів виданню європейський дипломат.

Серед можливих джерел фінансування розглядаються використання доступних європейських фінансових інструментів та питання заморожених російських державних активів. У Європі заблоковано близько 210 млрд євро таких активів, однак їхнє використання залишається юридично та політично складним питанням.

ЄС також планує продовжувати фінансову підтримку України у 2026–2027 роках у межах затвердженого кредиту на 90 млрд євро, який передбачає 60 млрд євро на оборонні закупівлі та 30 млрд євро бюджетної допомоги.

Як повідомляло раніше ForUa, у ЄС заявили про критичну нестачу грошей для України.