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У ЄС заявили про критичну нестачу грошей для України

У ЄС заявили про критичну нестачу грошей для України

Європейський Союз має намір посилити фінансову та військову підтримку України напередодні чергової складної зими. Наразі виділених коштів недостатньо для покриття нагальних потреб країни. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас після неформального засідання Ради ЄС.

За її словами, ЄС уже виділив Україні 8,47 млрд євро в межах кредиту підтримки, ще 6,1 млрд євро схвалено, зокрема на протиповітряну оборону. Водночас цих коштів недостатньо.

Каллас наголосила, що Україні необхідно посилити ППО та забезпечити енергетичну стійкість напередодні зими. Йдеться, зокрема, про поповнення запасів генераторів і запасних частин для енергетичної інфраструктури. Вона також закликала держави ЄС надавати двосторонню допомогу Україні, зокрема засоби ППО.

Окремо Каллас заявила, що Євросоюз працює над новими санкціями проти російського військово-промислового комплексу та обходу обмежень. За її словами, в зброї ідентифіковано понад 5,5 тисячі західних та азійських компонентів, які використовуються Росією.

Каллас також зазначила, що ЄС продовжить обговорення використання заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні.

Як повідомляло раніше ForUa, чотири країни ЄС хочуть віддати Україні заморожені активи РФ.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЄСКалласфінансування Українидефіцит коштів
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