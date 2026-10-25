Маск заявив, ніби Україна порушила умови використання Starlink

Власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що використання цивільної системи Starlink для атак безпілотників «з метою вбивства людей ніколи не було дозволене». Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За словами власника SpaceX, Україна начебто «використовувала Starlink для таких ударів, а відповідну можливість обмежили минулого тижня».

У соцмережі X Маск наголосив, що «Starshield – окрема система, контрольована урядом США, і рішення щодо її використання ухвалює американська влада». Водночас він вказав на «ключову роль» супутникової мережі для українських військ.

«Якби Starlink було вимкнено, українська лінія фронту негайно розвалилася б. Це не погроза, це просто констатація факту», – заявив мільярдер, додавши, що SpaceX «зробила для захисту України більше, ніж будь-яка інша приватна структура у світі».

У відповідь позаштатний радник президента України Сергій Бескрестнов («Флеш») зауважив: «Дуже дивно, що Ілон Маск не знає про обмеження роботи Starlink в Україні».

Він нагадав, що з лютого 2026 року всі термінали Starlink над територією України (включно з окупованими територіями) «мають обмеження швидкості переміщення 70-90 км/год».

При цьому над територією Росії Starlink не працює.

Таким чином, наголосив «Флеш», Україна фізично не може використовувати комерційний Starlink для дип- та мідлстрайків.

ForUA зазначає, Володимир Зеленський заявив про відновлення роботи Starlink і Starshield на швидкості, яка була до запровадження обмежень.