В Україні 25 жовтня дощитиме, вдень до +18°

В Україні у неділю, 25 жовтня, буде хмарно з проясненнями, очікуються дощі, вночі 6-13°, вдень 13-18°. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

«Хмарно з проясненнями. У Житомирській, Вінницькій, Одеській, вночі і у Рівненській та Хмельницький областях дощі, на решті території без опадів», – йдеться у повідомленні.

В більшості західних областях вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11°, в західних областях 1-6° тепла, вдень 13-18°.

По території Київщини та м.Києва 25 жовтня хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12м/с.

Температура по області вночі 6-11° тепла, вдень 13-18°. У Києві вночі 9-11° тепла, вдень близько 15°.