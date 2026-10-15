Керівник МЗС Франції розповів, яку частку розвідданих Україна отримує від Європи

Близько двох третин розвідувальних даних, які отримує Україна, надходять від європейських партнерів, зокрема Франції. Париж також співпрацює з союзниками над посиленням української протиповітряної оборони, зокрема розробляє дешевші й швидші у виробництві дрони-перехоплювачі.

Про це міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив в етері радіостанції France Inter.

За словами Барро, Франція разом із партнерами працює над засобами захисту українського неба. Один із напрямів цієї роботи — створення дронів-перехоплювачів, які можна буде виробляти швидше та з меншими витратами.

Міністр також закликав європейців не піддаватися російській дезінформації та пропаганді. За його словами, Кремль і пов'язані з ним боти в соціальних мережах намагаються послабити бажання європейців продовжувати боротьбу та підтримувати Україну.

Барро нагадав, що від початку повномасштабної війни Росії проти України близько 20 разів прогнозували падіння України або припинення американської підтримки Києва.

Окремо очільник французького МЗС прокоментував домовленість президента США Дональда Трампа з російським керівництвом щодо постачання російського дизельного пального на світовий ринок. На думку Барро, це не свідчить про посилення позицій Москви, оскільки через жорсткі європейські санкції видобуток вуглеводнів у Росії поступово скорочується.

13 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери не попередили Київ про балістичну атаку на столицю ввечері 12 жовтня. Тоді російські ракети влучили в цивільну інфраструктуру.

Того ж дня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від США. Президент Дональд Трамп також запевняв, що Вашингтон і надалі ділиться розвідданими з Києвом.