У ФРН 63% громадян за збереження або збільшення військової допомоги Україні

У Німеччині 63% громадян виступають за збереження нинішнього рівня або збільшення військової підтримки України з боку європейських держав, тоді як 32% підтримують її скорочення. Про це свідчать результати опитування ZDF-Politbarometer, оприлюднені на сайті німецького телеканалу ZDF.

"У Німеччині зберігається солідарність з Україною: 30% опитаних виступають за посилення військової підтримки України з боку європейських держав, 33% позитивно оцінюють нинішній рівень підтримки з боку Європи, а 32% висловлюються за скорочення військової допомоги", - йдеться в публікації.

Згідно з опитуванням, переважна більшість німців (79%) сумнівається у готовності очільника Кремля Володимира Путіна до припинення війни.

"Лише 16% німців, зокрема майже половина прихильників "Альтернативи для Німеччини" (49%), вважають, що Путін справді зацікавлений у тривалому припиненні вогню. Загалом 79% опитаних, а також переважна більшість прихильників усіх інших партій у цьому сумніваються", - йдеться в публікації.

Щодо позиції президента США Дональда Трампа у війні Росії проти України, 38% опитаних вважають, що він перебуває на боці Росії, лише 1% – на боці України, тоді як 57% переконані, що американський президент не підтримує жодну зі сторін.

Думки німців розділилися щодо можливості нападу Росії на східні країни НАТО, зокрема Польщу та держави Балтії. Таку загрозу вважають реальною 46% опитаних, тоді як 48% не очікують подібного розвитку подій. Серед жителів східних федеральних земель останньої думки дотримуються 57%, західних – 46%.

Згідно з опитуванням, якби вибори до Бундестагу відбулися найближчої неділі, за "Альтернативу для Німеччини" проголосували б 26% виборців (мінус 2 відсоткові пункти порівняно з попереднім опитуванням), за блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца – 23% (плюс 2), за Соціал-демократичну партію – 14%, "Зелених" – 13%, Ліву партію – 11%.

Опитування проводила дослідницька група Forschungsgruppe Wahlen 20-22 жовтня 2026 року серед 1225 виборців у Німеччині телефоном та онлайн. Статистична похибка становить близько 2-3%.

Раніше ForUA повідомляв, що у Німеччині частка громадян, які підтримують вступ України до Євросоюзу, знизилася із 61% у березні 2022 року до 41% у червні 2026-го року.