Армія РФ втратила за добу в Україні ще 1850 військових

Загальні бойові втрати російських військ із початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 25 жовтня 2026 року, становлять близько 1 578 450 осіб, зокрема 1 850 осіб - за минулу добу. Про це повідомив у Фейсбуці Генштаб ЗСУ.

Також армія РФ втратила 12 447 (+3) танків, бойових броньованих машин - 25 605 (+5), артилерійських систем - 51 614 (+49), реактивних систем залпового вогню - 2 237 (+5), засобів протиповітряної оборони - 1 725 (+3), літаків - 449, гелікоптерів - 356, наземних робототехнічних комплексів - 3 017 (+6), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 580 802 (+1 738), крилатих ракет - 5 138, кораблів та катерів – 35, підводних човнів – 2, автомобільної техніки та автоцистерн - 166 918 (+417), спеціальної техніки - 4 856 (+4).

Дані уточнюються.