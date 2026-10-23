РФ залишила понад 500 тисяч людей без світла

Унаслідок російських атак на енергетику вночі та вранці 23 жовтня понад 500 тисяч українців залишилися без електропостачання.

Як повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, росіяни атакували енергетичні об'єкти у Житомирській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій та Рівненській областях. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація.

Через обстріли та бойові дії нові знеструмлення зафіксували на Донеччині та Харківщині. На Одещині й Тернопільщині продовжують відновлювати обладнання та мережі після попередніх атак.



Ремонтні роботи ускладнюють тривалі повітряні тривоги та загроза повторних ударів.

Фото: Facebook.