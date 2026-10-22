В ЄС шукають представника для переговорів з Путіним

Дипломати та посадові особи в ЄС поки не дійшли згоди щодо того, хто найкраще представляв би ЄС на майбутніх переговорах з Путіним.

Питання про пошук представника від ЄС набуло особливої актуальності цього тижня після того, як спеціальний посланник президента США Стів Віткофф відвідав Росію. Там він запропонував Путіну тристоронній саміт за участю Трампа та Зеленського з метою домогтися припинення вогню, повідомляє Politico.

"Президент Путін не визнає Європейський Союз як авторитет. Він не хоче розмовляти з Урсулою фон дер Ляєн, він не розмовляє з Каєю Каллас. Він припинив спілкування з іншими європейськими лідерами, зокрема з Емманюелем Макроном", – заявив президент Чехії Петр Павел.

Він додав, що ЄС має визначити особу або групу осіб, які виступатимуть від імені Європи. Це не обов’язково мають бути представники ЄС чи НАТО, а просто лідери, яким інші нададуть мандат на ведення переговорів.

Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської комісії, безпосередньо вела переговори з Трампом щодо торгівлі, тоді як голова Європейської ради Антоніу Кошта раніше налагодив канал комунікації з Кремлем через свій офіс. Топдипломатка ЄС Кая Каллас – ще одна потенційна фігура, яка відстоює інтереси Європи в цілому.

"Ми не можемо з’явитися з двома чи трьома людьми, які всі виступатимуть від імені ЄС. Вибір того, хто в підсумку представлятиме ЄС, ґрунтуватиметься на тому, що принесе найбільшу користь, а не на особистій боротьбі за владу чи нарцисичних уподобаннях", – сказав дипломат ЄС.

Одне ім’я поза межами механізмів ЄС, яке привертає увагу, на думку видання, – це Александр Стубб, президент Фінляндії. На його користь свідчать два ключові фактори: він, мабуть, має найкращі стосунки з Трампом серед лідерів ЄС, а Фінляндія має багаторічний досвід взаємодії з Росією, адже ці дві країни мають спільний кордон довжиною 1 300 кілометрів і в минулому воювали між собою.

"Стубб викликає інтерес завдяки фінському досвіду та традиційному діалогу з Росією. Вони краще за будь-кого з нашого боку знають, що потрібно, щоб почуватися в безпеці в такій ситуації", – заявило джерело.

Інший дипломат ЄС зазначив, що Стубб був єдиною людиною, яка продемонструвала політичне лідерство на високому рівні, і міг би виступити в ролі європейського посланника на майбутньому мирному саміті.

Фото: 24 канал.