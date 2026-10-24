В Україні 24-25 жовтня прогнозують до +18° та невеликі дощі

В Україні у вихідні невеликі дощі прогнозуються лише на Рівненщині, Хмельниччині, Житомирщині, Вінниччині, Одещині, Київщині та Херсонщині, вночі 7-14°, вдень 11-18°. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, 24-25 жовтня в Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Одеській, вночі 24 жовтня і в Київській та Херсонській невеликі та помірні дощі, на решті території без опадів.

Зазначається, що температура вночі 7-14°, 24 жовтня на заході країни 1-6° тепла; вдень 11-18°.

У суботу, 24 жовтня, в Україні буде хмарно з проясненнями. У Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях помірні дощі, вночі і в Київській, Херсонській областях та в Криму місцями невеликі дощі; на решті території без опадів.

У західних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, в західних областях вночі 2-7° тепла (на високогір'ї Карпат близько 0°), вдень в Україні 12-17° тепла.

У Києві та області 24 жовтня вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві температура вночі 10-12° тепла, вдень близько 15°. На Київщин вночі 8-13° тепла, вдень 12-17°.