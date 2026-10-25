Після війни США готові вести бізнес з Україною та Росією – Трамп

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові вести бізнес з Україною та Росією після укладення мирної угоди.

Про це президент США сказав журналістам у Палм-Біч після дострокового голосування на проміжних виборах до Конгресу, передає Ukrinform.

«Ми хотіли б повернутися до життя, у якому Росія й Україна укладають угоду, а тоді ми могли б вести бізнес з обома», – зазначив Трамп, відповідаючи на запитання про можливу співпрацю з РФ в енергетичній сфері.

«Безумовно, після завершення цієї війни ми вестимемо бізнес з Україною та Росією», – додав він.

Своєю чергою Меланія Трамп, відповідаючи на запитання про гуманітарне перемир’я для порятунку людей в Олешках, зауважила: «Добре, що Папа Римський підтримує цю ініціативу… Сподіваюся, усе відбудеться за планом».

На прохання уточнити, чи спілкувалася вона із Зеленським та Путіним, перша леді відповіла: «Ми розмовляли, ми підписали угоди… З обома».

Трамп додав, що його дружина досягла більших успіхів, ніж професійні переговірники, і припустив, що вона могла б долучитися до перемовин.

«Думаю, зараз вона справляється краще за професіоналів. Тепер у неї є перемир’я. Це стосується дітей і людей. Літніх людей», – вказав американський лідер.

ForUA нагадує, Меланія Трамп оголосила, що домоглася укладення локального перемир’я, яке стосується окупованого Росією міста Олешки на Херсонщині.