Зеленського змушують вийти до журналістів: петиція набрала необхідні голоси

Електронна петиція із закликом провести відкриту пресконференцію президента України Володимира Зеленського за участю незалежних медіа набрала необхідні 25 тисяч голосів. Станом на вечір 29 вересня на сайті президента зафіксовано 25 010 підписів.

Петицію зареєструвала журналістка Анна Репіна 27 серпня. У зверненні вона закликає провести окрему відкриту пресконференцію Зеленського, під час якої представники незалежних медіа могли б ставити запитання без попереднього погодження їхнього змісту.

Авторка пов’язує появу петиції із суспільним запитом на відкритий діалог після протестів. Вона також пропонує запросити на зустріч журналістів «Української правди», Bihus.Info, «Слідства.Інфо», «Радіо Свобода», hromadske, The Kyiv Independent, Суспільного, NV, «Дзеркала тижня», BBC Україна та Liga.net.

У петиції йдеться, що журналісти мають отримати можливість поставити президенту запитання щодо внутрішньої політики, рішень влади та вимог, які лунали під час протестів.

Наразі петиція має статус «Очікує на розгляд». За законом, після збору необхідної кількості підписів інформація про початок її розгляду має бути оприлюднена не пізніше ніж через три робочі дні. Сам розгляд має відбутися не пізніше десяти робочих днів від дня такого оприлюднення.

Появі петиції передувала інша ініціатива. 20 серпня Офіс президента відмовився опублікувати петицію журналіста Данила Мокрика щодо проведення пресконференції Зеленського з незалежними медіа. В ОП заявили, що звернення не відповідало встановленим вимогам.

Згодом Зеленський провів зустріч із групою представників медіа. За словами Мокрика, до неї запросили журналістів із пулу, сформованого Офісом президента.

Останній підтверджений офіційними матеріалами Офісу президента великий пресбрифінг Зеленського відбувся 19 лютого 2025 року в Києві.

Як повідомляло раніше ForUa, президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на досягнення домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним ще до настання суворої зими.