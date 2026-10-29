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У Чорному морі затонув атакований морськими дронами контейнеровоз, на борту були четверо українців

У Чорному морі затонув атакований морськими дронами контейнеровоз, на борту були четверо українців

Контейнеровоз Contship Jet, який 28 жовтня атакували морські безпілотники у виключній економічній зоні Болгарії в Чорному морі, затонув наступного дня. Усі 18 членів екіпажу, серед яких четверо громадян України, врятовані.

Про це повідомляє болгарський суспільний мовник BNT.

За даними медіа, судно під прапором Ліберії атакували три морські безпілотники приблизно за 21 морську милю на південний схід від болгарського міста Шабла. Контейнеровоз прямував з Ізраїлю до Румунії.

Екіпаж складався з 14 громадян Філіппін і чотирьох українців. Після атаки моряків евакуювали та доправили до болгарського міста Варна. За повідомленнями, ніхто з них не постраждав.

Спеціалізоване видання Maritime.bg опублікувало відео атаки. На записі видно, як морський безпілотник наближається до судна та вдаряє по ньому. Достовірність відео підтвердили три незалежні джерела.

Це не перший подібний інцидент у Чорному морі останнім часом. 23 жовтня біля узбережжя Румунії затонуло комерційне судно, яке, ймовірно, було уражене дроном. Тоді загинув український моряк.

Ще один випадок ураження торговельного судна морськими безпілотниками поблизу болгарського узбережжя стався 13 жовтня. Після цього Софія викликала посла Росії.

Фото ілюстративне

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Болгаріяконтейнеровозудар рашистів
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