Зеленський бачить ймовірність того, що РФ серйозно налаштована на зустріч в Абу-Дабі

Президент Володимир Зеленський заявив, що після розмови європейських лідерів з Путіним є відчуття, що Росія серйозно налаштована на зустріч переговорних груп в Абу-Дабі.

Зеленський розповів, що мав розмову з лідерами Фінляндії та Норвегії – Александром Стуббом та Йонасом Гаром Стьоре – перед їхнім контактом з Путіним, повідомляє "Укрінформ".

"Ми проговорили тематику. В принципі, в нас був бриф в Осло щодо тематики майбутньої запланованої тристоронньої зустрічі переговорних груп в листопаді в Абу-Дабі. І вони хотіли проговорити це зі мною і потім – з лідером Росії", – сказав він.

Зеленський зазначив, що зранку 27 жовтня партнери поговорили з російським лідером, озвучили узгоджену позицію, почули його бачення.

"В принципі, передали те, що наче є відчуття, що росіяни серйозно налаштовані на зустріч в Абу-Дабі. Тематикою мають бути такі питання: перші деескалаційні кроки, пріоритети для української сторони – зокрема безпекові, та загалом закінчення цієї війни", – сказав він.

За словами Зеленського, під час цієї зустрічі технічних груп є сподівання на деескалаційні кроки щодо енергетики, а також – на морі, обмін полонених та їх повернення додому і обговорення того, в якому форматі може відбутися тристороння зустріч на рівні лідерів.

"Це адженда з нашої сторони, яку ми обговорювали з нашими американськими партнерами", – зауважив він.

Він наголосив, що важливим питанням залишаються гарантії безпеки для України.

"Є такий запит до американців і європейців від нас. І Росія підіймає таке ж питання, що їм також потрібні гарантії безпеки. Це те, що на сьогодні відомо", – додав Зеленський.

Фото: ОП.