Російська атака на Чернігів забрала життя двох 15-річних дівчат

У Чернігові внаслідок російського удару по центру міста постраждали 23 людини, зокрема четверо дітей. Наймолодшій дитині — лише 10 місяців. Раніше повідомлялося про загибель двох 15-річних дівчат.

Про це 29 жовтня повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли через атаку. Психологічну допомогу надали 17 людям, серед них — четверо дітей.

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський наголосив, що російський удар припав на звичайну міську вулицю, де були житлові будинки, магазини та автомобілі.

«Пошкоджені будинки, крамниці, автомобілі — жодного військового сенсу», — зазначив він.

Своєю чергою, начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус також повідомив, що внаслідок російської атаки по центральній частині Чернігова загинули двоє 15-річних дівчат.

«Серед дня ворог вдарив по Чернігову «Бандероллю». Просто по центру міста. Якраз тоді, коли на вулицях людно. На жаль, уже відомо про двох загиблих. Це дівчатка. Їм було усього по 15 років», — написав він.

Російські військові регулярно атакують українські міста та цивільну інфраструктуру ракетами, ударними безпілотниками, керованими авіабомбами й реактивними системами залпового вогню.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія цілеспрямовано атакує цивільні об’єкти. Водночас українська влада та міжнародні організації кваліфікують такі удари як воєнні злочини.